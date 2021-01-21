Soyer: Kooperatif çatısı altındaki üreticiden bu yıl yüz ton kestane alacağız

21 Ocak 2021 Perşembe, 09:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sabah erken saatlerinde Kiraz'da başlayan Küçük Mendes Havzası turuna, Beydağ ile devam etti. İlçedeki kültür merkezinde muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Soyer, bu toplantıyı yapmaktaki amaçlarının muhtarları dinleyerek sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi. Soyer, “Köyünüzle, mahallenizle ilgili ne eksiğiniz ve ihtiyacınız var. Biz bunları dinlemeye geldik. Taleplerinizi yapmak istiyoruz. Bizim asli işimiz budur” dedi.

Burada düzenlenen muhtarlar toplantısına CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Eser Atak, Suphi Şahin, Yıldız Devran, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç, ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz ile şube müdürleri katıldı.

Yasayla mahalleye dönüşen köylerin, torba kanunla yeniden “kırsal mahalle” statüsüne kavuşacağını, bunun için muhtarlardan dilekçe yazarak ilçe belediyelerine başvuruda bulunmalarına yönelik çağrısını Beydağ'da da yineleyen Başkan Soyer, şunları söyledi: “Kırsal mahalleye dönüşmeniz birçok avantaj içeriyor. Bunun için herkesten rica ediyorum iki satır dilekçe yazın ve mutlaka ilçe belediyesine gönderin. Bu dilekçeleri ilçe belediyesi de bize gönderecek ve biz bunu Meclis'te onaylayarak hayata geçireceğiz.”

Yasal düzenlemeye itiraz ettiklerini ancak o zaman hükümetin bu itirazları dikkate almadığını ve kendilerini dinlemediğini, şimdi ise uygulamanın yaptıkları itirazların ardında yanlış olduğunun anlaşıldığı ve geri adım attıklarını söyleyen Tunç Soyer, şöyle devam etti: “Köy bizim kültürümüz, geleneğimiz. Onu yok ederseniz bu kültür de yok olur. O zaman dinletemedik ama bugün hükümet geri adım attı. Şimdi yapılacak değişiklik ile emlak vergisi mükellefi olmaktan çıkıyorsunuz. İnşaat, imar ruhsat harçları ödemeyeceksiniz. Su tarifelerinde yüzde 50'ye yakın bir fatura ile karşılaşacaksınız. Son derece avantajlı bir durum.”

İlçedeki pazaryerini yıkarak yeni ve daha modern bir pazaryeri kuracaklarını da müjdeleyen Soyer, “Oraya bodrum, artı 3 katlı ilçeye yakışacak dört dörtlük bir bina yapacağız. Hepsi iki yıl içerisinde bitecek. Modern güzel bir binaya kavuşturacağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilçedeki en büyük sürprizi ise kestane üreticilerine yönelik oldu. Kestane üreticisinin yaşadığı sorunların farkında olduklarını belirten Soyer, “Kestanenin hastalığını, pazar sorununu yaşadığınızı biliyorum. Ama bu sizin kaderiniz değil. Vicdanım sızlıyor. Sizin ürettiğiniz kestaneyi beş altı misli fiyatla Bursa'nın tekrar size satıyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Bu makûs talihi yeneceğiz. Onun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Fabrikaysa fabrika kuracağız. Pazarsa pazarı kuracağız. Siz kestaneyle çırak çıkmayacaksınız. Bizim Bursa'dan, Aydın'dan daha iyi ve bol kestanemiz var. Ama biz bunu üç kuruşa satıyoruz. Çırak çıkıyoruz. Emeğinizin, alın terinizin karşılığını alamıyorsunuz. Bunu değiştireceğiz. Kestane deyince herkesin aklına Beydağ gelecek. Bu kadar net. Üreten sizsiniz, onun kaymağını da siz yiy eceksiniz. Kestanenin ununu, reçelini, tatlısını, pastasını her şeyini yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak gövdemizi koyacağız bu işe, kestaneyi Beydağ'la özdeşleştireceğiz. Beydağ deyince kestane aklınıza gelecek” dedi. Soyer, kooperatif çatısı altındaki üreticilerden bu yıl içerisinde yüz ton kestane alacaklarının müjdesini de verdi.

Tunç Soyer daha sonra tek tek mahalle muhtarlarının sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini dinledi.

ÖDEMİŞ VE BEYDAHA OTOBÜS DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş ve Beydağ belediyelerinin talebi üzerine, ESHOT Genel Müdürlüğü filosundan iki ilçeye hibe edilen dört otobüsten birinin anahtarını Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'a teslim etti.

Soyer, Beydağ'da Büyükşehir Belediyesi'nin yem bitkisi tohumu desteği ile ekilen tarlayı da inceledi. Ardından ilçede şehit er Başaran Kahraman'ın adını taşıyan parkın açılışını yaptı. Şehidin babası Hasan Kahraman'ın da katıldığı açılışta konuşan Soyer, “Beydağ'ın, hiç birimizin unutmaması gereken bir kahraman. O nedenle onun adını yaşatmak da hepimizin boynunun borcu. Bu memlekette insanlar yataklarında huzur içerisinde yatabilsinler diye gözünü kırpmadan ölüme giden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu parkın, burada yaşayan gençlerimiz ve aileler için keyifli, huzurlu vakit geçirecekleri bir par olmasını diliyorum” dedi.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da parkı ilçeye kazandıran Başkan Soyer ve ekibine teşekkür etti. Yılmazlar, “Biz ömür boyu bu parkta şehidimizin anısını yaşatacağız” dedi.

İlçedeki program kapsamında Beydağ'da kreş açılışı da yapan Soyer, ardından Beydağ Kalesi surları ile Kaleiçi yapıların restorasyon, rekonstrüksiyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.