Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapıldı

30 Haziran 2020 Salı, 08:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Operasyonda şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu." dedi.

Soylu, "Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye’de 11 ilde yapıldı. 94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı" bilgilerini verdi.

Operasyonda silahlı suç örgütünün de tespit edildiğini kaydeden Soylu, "Örgütün iki tepe yöneticisi var, biri Brezilya ve Hollanda’da 26 yıllık kırmızı bülteni var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

