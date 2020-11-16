Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması: Bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor
Koronavirüsü yenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e gitmişti.
Soylu başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer yetkililer katıldı.
Toplantıda, depremin ardından verilen çadır ve konteyner kent hizmetleri, hasar tespit ve yardım çalışmaları ile kentsel dönüşüm konusunun görüşüldüğü öğrenildi.
Toplantının ardından açıklama yapan Soylu şunları kaydetti:
“Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir. Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder.”
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Soylu, hastalık süreciyle ilgili de şunları söyledi:
“Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet. Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Beni yere serdi diyebilirim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin.”
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