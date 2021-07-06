Soylu'nun Cumhuriyet'e açtığı dava 'gerçekleri örtme girişimi'

06 Temmuz 2021 Salı, 14:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetemiz hakkında kendisine yönelik 'kişilik haklarını hedef aldığını' iddia ettiği haberler nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Süleyman Soylu'nun avukatı Avukatı Uğur Kızılca, "Müvekkilim Süleyman Soylu hakkında Cumhuriyet gazetesi tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Süleyman Soylu’ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlanmıştır" diyerek dava açıldığını duyurmuştu.

Gazetemizdeki 313 haber ve köşe yazısının gerekçe gösterilerek dava açılmasına Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, gazeteci kökenli CHP milletvekilleri Atila Sertel ve Utku Çakırözer ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray tepki gösterdi.

GERÇEKLERİ ÖRTME GİRİŞİMİ

Süleyman Soylu'nun gazetemizde 52 günde çıkan 313 haberi gerekçe göstererek dava açmasını değerlendiren TGS Başkanı Gökhan Durmuş, "İçişleri Bakanı'nın Cumhuriyet gazetesine açtığı 1 milyon liralık tazminat davası basın özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlüğün devlet makamında nasıl vücut bulduğunu gözler önüne sermektedir" dedi.

Soylu'nun açtığı davayı 'gerçekleri örtme girişimi' olarak niteleyen Durmuş, "Bir çete lideri tarafından hakkında onlarca iddia ortaya atılan İçişleri Bakanının çıkıp bu iddiaları tek tek yanıt vermesi gerekirken, bu iddiaları haberleştiren gazeteye tazminat davası açması gerçeklerin üstünü örtme girişimidir. Bütün bir ülkenin gündemi olmuş bir kişi hakkında 52 günde 313 haber çıkmasından daha doğal ne olabilir ki?" dedi.

Daha önce İçişleri Bakanı'nın Cumhuriyet'i hedef aldığını hatırlatan Gökhan Durmuş, "Tabii yarattıkları medya kuruluşlarında haber çıkmıyor olmasına alışmış olabilirler ancak bu gazetecilik değildir. Bir kamu görevlisi ile ilgili bu kadar iddia varsa bunlar haberleştirilecek, araştırılacaktır. Gazeteciliğin doğası budur. Bir İçişleri Bakanını bazı yayın kuruluşlarına çıkıp Cumhuriyet Gazetesini hedef göstermesi, sosyal medyadan hedef alan açıklamaları hem gazeteyi hem de çalışanları tehlikeye atmaktadır. Bir kamu görevlisine yakışmayacak hareketlerdir. İçişleri Bakanına çağrımız şudur; Bir an önce açtığın davadan vazgeç ve basın özgürlüğüne saygı göster" dedi.

SOYLU, OLAY ÇIKARACAK YER ARIYOR

Süleyman Soylu'nun, "Saldıracak, olay çıkaracak bir yer aradığını" belirten CHP'li Atila Sertel, "Süleyman Soylu görevini kötüye kullanıyor. Bulunduğu makamın ayrıcalıklarını kullanarak bilgi ve belge topluyor. Bunu ne için yaptığını merak ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Soylu'nun açıklamalarına da değinen Sertel, "Soylu'nun sadece tehdit ve davaları değil konuşmalarının satır aralıklarında da birçok buna benzer unsur görüyoruz. Cumhuriyet'i hedef gösteriyor. Cumhuriyet, bilgi ve belge olmadan haber yapmaz. Kendi gazete kılıklı yayınlarına baksın o; neler göreceğini herkes biliyor. Sinirleri çok bozuk zaten onun, bayağı yıpranmış görüyoruz. Saldıracak, olay çıkaracak yer arıyor. Bunu da bu yüzden yapıyor" dedi.

AMAÇ ÖZGÜR BASINI SUSTURMAK

Süleyman Soylu'nun daha önce de birçok basın kuruluşu hedef aldığını belirten CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer amacın özgür basını susturmak olduğunu belirtti.

"Halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazetecilere, gazetelere verilen ilan kesme cezalarının, soruşturmaların, tutuklamaların ardından şimdi de gazeteler yüksek tazminatlarla karşı karşıya" diyen Çakırözer'in açıklaması şöyle:

"Amaç özgür basını susturmak. Tazminatlar bu iktidar için basın özgürlüğünü, gazetecileri susturma aracına dönüştü. Bu asla kabul edilemez. Gazeteler, gazeteciler tehditle korkutmayla susturulamaz. Bu hem basın özgürlüğünün, hem de halkın haber alma hakkının kısıtlanmasıdır, yok edilmesidir. Gazeteler, gazeteciler üzerindeki bu baskılar son bulmalıdır. Dürüst namuslu gazeteciler, halkın haber alma hakkı için uğraşan basın kuruluşları bu ülkede korkmadan, sinmeden görevlerini yapmaya devam edecek."

ECEVİT VE DEMİREL'İ HATIRLATTI

İYİ Partili Aytun Çıray ise yaptığı açıklamada, "Hukuk üstünlüğünün olmadığı bir ülkede Soylu'nun açtığı davadan gazeteniz adına olumlu bir sonuç elde edilebileceğini düşünmüyorum" dedi. Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'e yönelik zamanında yapılan eleştirileri hatırlatan Çıray, "Türk siyasi tarihinin önemli insanlarından öğrendiğimiz şudur: Basın özgürlüğüne saygı duyulması. Bir haber yayımlandığında araştırılır, doğru bilgi barındırmıyorsa açıklama yapılır ya da tekzip edilir. Bu şekilde bir davanın açılmasını hakaret yoksa şahsen doğru bulmuyorum. Ecevit ve Demirel'e zamanında çok ağır eleştiriler yapılırdı ve bu insanlar herhangi bir dava açmazdı. Cumhuriyet gazetesi bizim için çok önemli bir kurumdur. Çok ciddi ve dikkatli bir gazete ve Türkiye'nin olmazsa olmazıdır" dedi.