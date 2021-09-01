Soylu’yu eleştirenlere ‘Köpek zehri’ tavsiye eden rektör yardımcısına soruşturma açılmadı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, AKP’nin Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı da olan Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirenlere “köpek zehri” tavsiye etmesine ilişkin idari soruşturma açılmadığını kaydetti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘’İktidar güdümünde bir akademi yaratmaya çalışanlar, harekete dahi geçemiyor” dedi.

CHP’li Özel, AKP’nin Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kemalettin Aydın’ın sosyal medyada, “Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin (bir tür zehir) olmalı” ifadelerini TBMM gündemine taşıdı.

‘İNCELEME BAŞLATILMADI’

Özel’in eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Cevdet Erdöl yanıtladı. Eski AKP milletvekili olan Rektör Erdöl, “Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının özel hayatında kendilerine ait sosyal medya araçlarında yaptığı açıklamalar yükseköğretim kurumunda yürütülen iş ve işlemlerle alakalı olmadığı sürece şahısları bağlayan eylemlerden kabul edildiği için ve de disiplin cezası verilecek filler içerisinde yer almadığından dolayı adı geçen öğretim üyemiz hakkında herhangi bir inceleme soruşturması yapılmamıştır” dedi.

Erdöl’ün yanıtını değerlendiren Özel, sosyal medyadan en ufak bir görüş beyanına dahi soruşturma açıldığına dikkat çekerek, “Ülkenin saygın akademisyenleri bir bildiriye imza attıkları için görevden alınıyor. Ancak AKP’li bir rektör yardımcısının iktidar partisine muhalif kesimler için köpek zehri tavsiyesi bugüne kadar bir adli soruşturmanın konusu olmadı, bir idari soruşturmanın konusu da olmayacağı anlaşılıyor’’ dedi. İktidar partisi güdümünde bir akademi yaratmaya çalışanların, insanlara köpek zehri tavsiyesi karşısında harekete dahi geçemediğini belirten Özel, Erdöl’ün yanıtının, Prof. Aydın’ın paylaşımlarını sahiplendiğini ortaya koyduğunu söyledi.