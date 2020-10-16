Sözleşmeli sağlık personelinin özlük hakları yok, aile hekimleri de güvence istiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sözleşmeli sağlık personellerinin özlük hakları olmadığını ve risk altında olduklarını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sözleşmeli sağlık personellerinin hakları için düzenleme yapmaya çağırdı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi; pandemi sürecinde memur olmayan ve sözleşmeli olarak çalışan sağlık personelinin de risk altında olduğunu; iktidarın bu personel için kadro, tazminat, ücretsiz izin vermesi gerektiğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağırdı. İlgezdi şunları söyledi:
“Aynı işi yaptıkları kamu görevlisi aile sağlığı çalışanlarında bulunan haklar, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına verilmiyor. Bu iş barışını bozan düzenleme, bir an önce son bulmalıdır. Kamu çalışanı aile sağlığı çalışanları eş durumu tayin hakkı ile eşinin yanına gidebilirken, kamu dışı çalışanlar işten çıkarılmaktadır. Hastalanıp 180 gün heyet raporu alan çalışanın sözleşmesi fesih edilmektedir. Yani hastalanmaları bile yasak. İşçi olarak özel sektörde çalışsalar işten çıkarıldıklarında tazminat alırlar ancak aile sağlığı çalışanları, İş Kanunu’nun öngördüğü tazminat hakları olmadan görev yapıyor. Buna son vermek iktidarın elinde.”
‘BARİ GÖZÜMÜZ ARKADA KALMASIN’
Son iki günde 5 sağlık çalışanı Covid-19’dan yaşamını yitirdi. Salgınla mücadelede her türlü fedakârlığı yapan sağlık çalışanlarının; yoksunluk, tükenmişlik, sağlıkta şiddet ve bulaş kaynaklı kaygılarına, arkalarında kalan aileleri için gelecek kaygısı da eşlik ediyor. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Pandemi mücadelesi, sağlık çalışanları olarak bizlerin görevidir, ancak yapılacak düzenlemelerle iş güvencemiz olsun istiyoruz” çağrısı yaptı. Özer, aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi olmadığına değinerek sebebi ne olursa olsun 180 gün aktif çalışılmadığı zaman, uzun süreli tedavi sürecinde ve vatani görev süresinde sözleşmenin feshedildiğini, ayrıca aile hekimliğinden istifa etmeden yer değiştirilmediğini anlattı. Özer, kıdem tazminatı hakkının aile hekimlerine tanınmadığını kaydetti.
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