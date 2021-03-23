S&P Global analistlerinden flaş 'Türkiye' değerlendirmesi

23 Mart 2021 Salı, 09:24

S&P analistleri yaptıkları değerlendirmede "Son dönemde yaşanan değişiklikler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın operasyonel bağımsızlığının sınırlı olduğunu ve ekonomi politikasının genel olarak düşük tahmin edilebilirliğine gözler önüne sermektedir" dedi.

"KISA VADEDE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN..."

S&P analistleri, "Bizce kısa vadede yakından takip edilmesi gereken en önemli şeylerden biri yurt içinde yerleşik mevduat sahiplerinin davranışları ve yaşananların ardından dövize yönelip yönelmedikleri... Sermaye kontrolü yaşanması riski arttı ancak bizce bu halen baz senaryomuz değil" dedi.



