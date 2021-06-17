Spike Lee bu yılki Cannes’ın afişinde

17 Haziran 2021 Perşembe, 14:59

Cannes Film Festivali’ne yaklaştıkça bir yandan heyecan katsayısı artarken bir yandan da hemen her gün festivalle ilgili yeni bir gelişme oluyor. Bugün de festivalin resmi internet sitesinden bu yılın afişi paylaşıldı.

Bilindiği üzere bu yıl Altın Palmiye Jürisi’nin başkanlığını ABD’li sinemacı Spike Lee üstleniyor. Spike Lee aslında geçen yılki jürinin başkanlığını yürütecekti ancak COVID-19 pandemisi yüzünden festival iptal edilince bir anlamda herkesin hevesi kursağında kalmıştı. Neyse ki festival yöneticileri bu yıl da aynı teklifi Lee’ye götürdüler ve onun takvimi de elverince geçen yılın acısını çıkarma fırsatı doğmuş oldu.

İşte bu yılın festival afişinde de Spike Lee’nin siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafta Spike Lee 1985 tarihli siyah beyaz ilk filmi “She’s Gotta Have It”deki Mars Blackmon karakteri olarak beliriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Cannes Film Festivali 6-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.