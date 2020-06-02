Spor yapmak kız çocuklarının da hakkı

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

Bu imza törenini “Zoom” çevrimiçi programı üzerinden izleyen gazetecilerden biri olarak Giovanni ve Bahar’a şunu sordum: “Siz hep kadın voleybol takımlarını çalıştırmışsınız, şu anda da Türkiye A Milli takımını çalıştırıyorsunuz, bu görevde bir kadın olması gerekmez miydi? Acaba eşiniz Bahar, sporcu kariyerini bitirdikten sonra antrenör kariyerini düşünür mü?” Tabii ki ters köşe ve zor soru. Giovanni zaten konuşmasında kadın sporcuların yeri konusunda ilginç bir örnek verdi. Dünyada en çok para kazanan 100 sporcu arasında sadece bir kadın var o da tenisçi Serena Williams! Spor ekranlarına bakan bir çocuk, sporun sadece erkekler için olduğunu düşünebilir, çünkü ortada neredeyse hiç kadın yok. Kadınlara yer açmak için ne yapmalı derken Bahar ve Giovanni, Türkiye’de dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarını sporla tanıştırmak için bir spor akademisi açmış ve “Yarının Sultanları” projesini başlatmış. UNDP’nin dikkatini çekip iyi niyet elçisi seçilmelerine de bu neden olmuş. Şimdi BM’lerin katkısıyla daha çok kız çocuğuna ulaşabilecek ve onların da spor yapmalarına katkıda bulunabilecekler.

Basın toplantısını yöneten UNDP Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi Mert Fırat ve Türkiye Temsilcisi Claudio Tomasi’nin katıldığı toplantıda beratlarını imzalayan Bahar ve Giovanni, kendi kızlarını da düşünerek kız çocuklarının da spor yapabilmesi için çalışmaya devam edeceklerine söz vermiş oldular. Oysa bizde çoğu evde kızlar, birer küçük anne gibidir; erkek kardeşleri sokakta top oynarken onların görevi ev işlerine yardım etmek ve küçük kardeşlerine bakmaktır, spor yapmak değil. Bu değişebilir mi? Zor ama değişmesi gerektiğine inananlar ellerinden geleni yapıyor!