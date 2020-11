Spotify, 'ücretli podcast aboneliği' iddiasını yalanladı

Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify'ın, yeni bir podcast aboneliği üstünde çalıştığı iddia edildi.

Variety Intelligence Platform Başkanı Andrew Wallenstein, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisine gönderilen bir araştırmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Wallenstein, Spotify'ın Premium podcast planı üstünde çalıştığını ifade etti.

Sure looks like ?@Spotify? is considering launching a premium podcast plan based on the survey I was prompted to fill out when I opened its app this morning... pic.twitter.com/6XjsWC79sn