Spotify, 'ücretli podcast aboneliği' iddiasını yalanladı
Popüler müzik dinleme platformu Spotify'ın, Premium podcast aboneliği üstünde çalıştığı iddia edildi. Spotify, ortaya atılan bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.
Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify'ın, yeni bir podcast aboneliği üstünde çalıştığı iddia edildi.
Variety Intelligence Platform Başkanı Andrew Wallenstein, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisine gönderilen bir araştırmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Wallenstein, Spotify'ın Premium podcast planı üstünde çalıştığını ifade etti.
Sure looks like ?@Spotify? is considering launching a premium podcast plan based on the survey I was prompted to fill out when I opened its app this morning... pic.twitter.com/6XjsWC79sn— Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020
Araştırmanın iddialarına göre 4 adet potansiyel abonelik modeli bulunuyor. Bu modeller, aylık 2,99 dolardan başlayıp 7,99 dolara kadar uzanıyor. Ayrıca bu podcast için düşünülen Premium hesap, standart Spotify Premium aboneliklerini kapsamayacaktı. Yani Premium podcast aboneliği içerisinde reklamsız müzik bulunmayacaktı. Bu planların sunduğu avantajlar arasında gömülü reklamların kaldırılması, röportajlara ve bölümlere erken erişim, özel ek içerik gibi ayrıcalıklar bulunacaktı.
İDDİA YALANLANDI
Ancak Spotify, Premium podcast aboneliği planları olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kullanıcı deneyimini geliştirmek için rutin araştırmalar yapıldığını ancak bunlardan sadece bazılarının geniş kullanıcı kitlelerine sunulduğunu dile getirdi.
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