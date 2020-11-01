Spotify'dan kullanıcılarını üzecek haber
Netflix'in ABD'de abonelik ücretlerine zam yapacağı haberinden sonra bir kötü haber de Spotify'dan geldi. Şirket, kazanç çağrısı toplantısında abonelik ücretlerini bazı pazarlarda artırmaya başladığını açıkladı. Bu zammın ülkemizdeki fiyatlara da yansıması bekleniyor.
Webtekno'da yer alan habere göre, popüler müzik dinleme servislerinden olan Spotify, üyelik ücretlerine zam yapma kararı aldı.
320 milyon aktif kullanıcısı ve 144 milyon ücretli kullanıcısı olmasına rağmen zarar etmeye devam ediyor.
Şirket, yakın zamanda abonelik fiyatlarını artırmayı planladığını açıkladı. Açıklama, şirketin yatırımcıların ve medyanın toplandığı çağrı sırasında bizzat Spotify CEO'su tarafından yapıldı.
ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM YAPILACAK
Spotify CEO'su Daniel Ek, Spotify'ın 'zengin içerikler' sayesinde önceye göre çok daha değerli olduğunu belirtti. CEO, bu sözlerinin ardından şirketin daha yüksek abonelik fiyatlarına sahip olabileceğini belirtti.
Daniel Ek, sözlerine "İşimizi büyütmek için fiyatı bir kaldıraç olarak ne zaman kullanabileceğimizi belirlemede en güvenilir sinyalin saat başına değer artışı olduğuna inanıyorum" ifadesini ekledi.
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