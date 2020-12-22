Sputnik V'nin geliştiricisi Rusya'dan mutasyon açıklaması
Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19’un yeni türüne karşı etkili olacağını öne sürdü.
Koronavirüs aşılarının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken, Rusya Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağı iddia edildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
*Sputnik V, İngiltere’de ortaya çıkan dahil tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor.
*Sputnik V’nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu korona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük.
*Bu nedenle ön analiz, Sputnik V’in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor.
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