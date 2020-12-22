Sputnik V'nin geliştiricisi Rusya'dan mutasyon açıklaması

22 Aralık 2020 Salı, 12:37

Koronavirüs aşılarının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken, Rusya Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağı iddia edildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Sputnik V, İngiltere’de ortaya çıkan dahil tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor.

*Sputnik V’nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu korona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük.

*Bu nedenle ön analiz, Sputnik V’in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor.