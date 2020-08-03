Sri Lanka'da uyuşturucu kuryesi kedi, tutulduğu hapishaneden kaçtı
Sri Lanka'da mahkumlara uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, hapishaneden kaçtı.
Fotoğraf: Arşiv
Sri Lanka'da mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, tutulduğu hücreden firar etti.
Kurye kedi, geçtiğimiz cumartesi günü, yüksek güvenlikli Welikada Hapishane'nde görevliler tarafından tespit edilmişti.
Kedinin boynuna asılı küçük plastik çantada 2 gram uyuşturucu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı bulunduğu bildirilmişti.
Aruna gazetesinin haberine göre, kurye kedi, tutulduğu hücreden dün kaçtı.
Hapishane yetkilileri henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
A cat detained at Sri Lanka's main prison while allegedly trying to smuggle drugs and cell phone SIM cards has escaped, media reports said Monday ?? ?? ??https://t.co/WOAIUbZDQU pic.twitter.com/v7yIp2vNpm— AFP news agency (@AFP) August 3, 2020
Kaynak: BirGün
Video Haberler
- HaberTürk canlı yayınında yine ses şaşkınlığı
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi