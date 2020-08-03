Sri Lanka'da uyuşturucu kuryesi kedi, tutulduğu hapishaneden kaçtı

Sri Lanka'da mahkumlara uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, hapishaneden kaçtı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:09
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Fotoğraf: Arşiv

Sri Lanka'da mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, tutulduğu hücreden firar etti.

Kurye kedi, geçtiğimiz cumartesi günü, yüksek güvenlikli Welikada Hapishane'nde görevliler tarafından tespit edilmişti.

Kedinin boynuna asılı küçük plastik çantada 2 gram uyuşturucu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı bulunduğu bildirilmişti.

Aruna gazetesinin haberine göre, kurye kedi, tutulduğu hücreden dün kaçtı.

Hapishane yetkilileri henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: BirGün


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