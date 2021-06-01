Suga’dan olimpiyat eleştirilerine yanıt: Halk sağlığını işaret etti

01 Haziran 2021 Salı, 16:20

Suga, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na günler kala dev organizasyonun iptali talebiyle dile getirilen eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Meclis komite oturumunda konuşan Suga, oyunların sporcu ve yetkililere virüs bulaşmasını önleyecek kapsamlı önlemler çerçevesinde gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Buna rağmen Japon halkının hayatının Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’ndan önce geldiğini vurgulayan Suga şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların sağlığını ve hayatını korumak benim görevim. Önceliği olimpiyat oyunlarına vermeyeceğim" diyerek, halk sağlığının yeterince önemsenmediğine yönelik eleştirilere son noktayı koydu. Daha önce de dile getirdiği "Tokyo Olimpiyatları’nın insanlığın korona virüs karşısındaki zaferinin bir kanıtı olacağı" şeklindeki görüşünü yineleyen Suga, "Görüşüm değişmedi."

SALGIN ENGELİNE TAKILDI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.