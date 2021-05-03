Süleyman Soylu, 'Hafta başı haberlerimiz var' deyip operasyondan bilgiler paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hafta başı haberlerimiz var" notuyla Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu hakkında bilgiler paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta başı haberlerimiz var" notuyla Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.
Soylu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"HAFTA BAŞI HABERLERİMİZ VAR"
Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin;
- 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede
- 1'i Turuncu
- 1'i Gri
- 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi...
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