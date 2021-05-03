Süleyman Soylu, 'Hafta başı haberlerimiz var' deyip operasyondan bilgiler paylaştı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta başı haberlerimiz var" notuyla Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.



Soylu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"HAFTA BAŞI HABERLERİMİZ VAR"



Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin;

- 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede

- 1'i Turuncu

- 1'i Gri

- 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi...