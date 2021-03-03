Süleyman Soylu'nun duyurduğu genelgenin ayrıntıları açıklandı

03 Mart 2021 Çarşamba, 15:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ardından 81 il valisi ile bakanlıkta video konferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya valilerin yanında il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da katıldı.

Konferansın ardından açıklama yapan Soylu, "Kontrollü normalleşme döneminde 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı o genelgenin ayrıntılarını açıkladı.

Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek.

Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

Dinamik Denetim Süreci'nde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyette bulunacak.

AYRINTILAR ŞÖYLE:

Kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı yeni döneme ilişkin İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisine genelge gönderdi. 14 maddeden oluşan genelgeye göre, vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak. Bu ekiplerin düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.

İl/ilçe salgın denetim merkezleri bünyesinde bulunan İş Yeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekipleri'ne, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni ekipler dahil edilecek.

İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar üyelerinden yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak, bu ekipler hafta en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

UYARILARA RAĞMEN KURALLARA UYMAMAKTA ISRAR EDEN İŞ YERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILABİLECEK

Dinamik denetim sürecinde kolluk birimleri ve denetim ekipleri; denetimlerde rehberlik edici faaliyette bulunacak, vatandaşlar ve iş yerleri önce kurallara uymaya davet edilecek, aykırılıklarda ısrar ve tekerrür edici tutum ve davranışlarla karşılaşılmasında halinde faaliyetten geçici menedilmesi dahil gerekli idari işlem tesis edilecek.

HES İHBARLARI ARTACAK

Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşların etkin katılımını sağlamak için Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği arttırılacak, ihbarlar bu hat üzerinden yapılacak.

Yeni süreçte kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntülerden yararlanılacak, kamera kayıtlarında tedbirlere aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek.

Valiler ve kaymakamlarca, mahalli idare birimleri, ilgili meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgesi yetkilileri/temsilcileri ile toplantı yapılarak; kontrollü normalleşme döneminde sürece verecekleri katkının önemi anlatılacak.

Valilerce illerinde salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktör analiz edilecek ve bu faktörlere yönelik alınması gereken tedbirler ile yürütülen faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) ivedilikle hazırlanarak, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha kurulları ile paylaşılacak.

Kontrollü normalleşme sürecinin kuralları yeni anons metni ile kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile radyolardan sık sık vatandaşlara hatırlatılacak.

GIDA DENETMENLERİ OLUŞTURULACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek, tespit edilen hususlara ilişkin olarak mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanacak ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunulacak.