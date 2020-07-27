Sümela Manastırı ve Trabzon'un Ayasofya'sı restorasyon çalışmalarının ardından tekrar açılıyor
Trabzon’a bağlı Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı ve Ayasofya-i Sağir Camii restorasyon çalışmalarının bitmesiyle ziyarete açılıyor.
Trabzon’a bağlı Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı ve Ayasofya-i Sağir Camisi restorasyon çalışmalarının bitmesiyle ziyarete açılıyor.
Maçka ilçesinin Altındere Vadisi'nde bulunan, 2015 yılında restorasyon çalışmaları başlatılan Sümela Manastırı ve 2018 yılında restorasyona dahil edilen Ayasofya Camisi’ndeki çalışmalar tamamlandı. 7 yıl önce camiye dönüştürülen Ayasofya Camisinde yürütülen çalışmalarında son bulmasıyla iki önemli turistik yer aynı anda açılacak.
Yarın yapılacak açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.
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