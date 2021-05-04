Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de oynanan 39. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 13:43
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunda 39. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'in kapanış haftasında şampiyonluk yarışına sıkı sıkıya tutunmaya çalışan Fenerbahçe, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 76'ya çıkardı.

Beşiktaş haftayı 81 puanla lider kapatırken, Galatasaray ise 75 puanla 3. sıraya yerleşti.

İşte güncellenen şampiyonluk oranları:

Beşiktaş: 1.05

Fenerbahçe: 6.00

Galatasaray: 12.00

Önceki şampiyonluk oranları ise şöyleydi:

Beşiktaş: 1.10

Fenerbahçe: 5.50

Galatasaray: 9.00


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