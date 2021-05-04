Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de oynanan 39. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunda 39. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'in kapanış haftasında şampiyonluk yarışına sıkı sıkıya tutunmaya çalışan Fenerbahçe, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 76'ya çıkardı.
Beşiktaş haftayı 81 puanla lider kapatırken, Galatasaray ise 75 puanla 3. sıraya yerleşti.
İşte güncellenen şampiyonluk oranları:
Beşiktaş: 1.05
Fenerbahçe: 6.00
Galatasaray: 12.00
Önceki şampiyonluk oranları ise şöyleydi:
Beşiktaş: 1.10
Fenerbahçe: 5.50
Galatasaray: 9.00
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