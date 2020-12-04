Sürdürülebilir büyümenin şartı hukukun üstünlüğü ve güvenilir yargı sistemi

04 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bu yılın son Yüksek İstişare Kurulu toplantısında da yine “hukukun üstünlüğü ve demokrasi” vurgusu yaptı. Sürdürülebilir büyümenin tek şartının güvenilir bir yargı sistemi olduğu belirtildi. Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda gerçekleşen YİK toplantısına 200’ün üzerinde üye katıldı. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin konuşmalarının ardından yapılan basına kapalı bölümde yeni Başekonomist Gizem Öztok Altınsaç ekonomi sunumu yaptı. Dünya pandemi krizinin şoklarına hazırlıksız yakalandı; dünyada ve ülkemizde iktisat biliminin gereklerinden sapma gösteren politikalar, sorunların derinleşmesine yol açtı” diyen Kaslowski, şunları söyledi:

- Ekonomi yönetiminde neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz; yalınlık, şeffaflık, öngörülebilirlik, kurumsallık, hesap verilebilirlik, karar vericilerle ekonominin aktörleri arasında yapıcı ve süreklilik arz eden bir iletişim.

- Piyasaların işleyişi ve sermaye akışlarının yönü rasyonel yaklaşımlara, iyi yönetime, konusuna hâkim teknokrat ve bürokratlara gereksinim duyuyor.

- Ancak bunlar hukukun üstünlüğü, güvenilir yargı sistemi olmadan sürdürülebilir büyüme ve yatırım sermayesinin ülkeye akmasını tek başlarına sağlamaya yetmiyor.

- Bu nedenle hukuk ve yargı reformunun da bu reform gündemi içinde olduğunu duymak memnuniyet verici oldu.

- Temel hak ve hürriyetler konusunda daha az güvenlikçi, daha fazla özgürlükçü bir çizgiye geldiğimiz takdirde, ülkemizin enerjisini verimli ve yapıcı bir yöne sevk edebileceğinden eminim.

GÜVEN PEKİŞMELİ

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise şunları söyledi:

- Ekonomide bir süredir sorunların üst üst yığıldığı süreçten geçiyoruz; ihtiyaç duyduğumuz en öncelikli unsur kurumlara duyulan güvenin tesisi, güvenin pekişmesini sağlayacak olan şeffaflık ve hesap verilebilirlik

- Düşüncenin ve eleştirinin özgürce dile getirildiği bir tartışma ortamı, topluma kulak veren bir siyaset anlayışı, çözüm odaklı bürokrasi ülke yönetiminde hata yapma ihtimalini de düşürür.

- Faizleri kalıcı olarak düşürmek istiyorsak enflasyonu düşürmemiz, ekonomik reformları yapmamız, öngörülebilirliği sağlayacak olan hukuki reformları tamamlamamız gerek.

- Yabancı sermaye yatırımları için hukukun üstünlüğünü tesis etmek mutlak zorunluluktur.

DEMOKRASİ TALEBİ İLKESEL

TÜSİAD YİK toplantısında 1997 yılında anayasa profesörü Bülent Tanör’e hazırlatılan ve yayımlandığında dernek içinde büyük fırtına koparan Demokratikleşme Perspektifleri Raporu’na da atıf yapıldı. Özilhan, “Bundan 23 sene önce yayımladığımız Demokratikleşme Perspektifleri raporumuzda söylediğimiz gibi demokrasi konusu, TÜSİAD için de, Türkiye için de konjonktürel değil, ilkesel bir konudur” dedi. Kaslowski de “Tanör bu raporu hazırladığında da Türkiye ağır bir krizden geçiyordu. Bu nedenle baskılara maruz kaldı. Ama o rapor 2000’li yıllarda Türkiye’deki hak ve özgürlüklerin gündeme gelmesi çalışmalarında faydalanılan çok kıymetli bir rehber oldu” dedi. Bazı kurucu patronların karşı çıktığı rapor o tarihte kabul edilmemiş ancak daha sonra TÜSİAD rapora sahip çıkarak güncellemesini yapmıştı.