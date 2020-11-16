Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaşamını yitirdi
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi.
Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri Suriye yönetiminin dışişleri bakanlığı görevini sürdürüyordu.
1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçiliği görevini yürütmüştü.
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