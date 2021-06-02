Suriye'ye gönderilen silahlarla ilgili Erdoğan ve Davutoğlu dahil 11 kişiye suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker’in 30 Mayıs’ta yayınladığı 8’inci videoda anlattığı, Suriye’ye TIR’larla gönderilen askeri teçhizat ve silahlarla ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker 8’nci videosunda Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR’larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peker bu işlemin TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT tarafından organize edildiğini söyledi. Giden silahların El Nusra’ya gittiğini söyleyen Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı” demişti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
HKP avukatları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Başkanı Hakan Fidan, Eski SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, SADAT Yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İşadamları Murat Sancak ve Ramazan Öztürk, El Nusra Terör Örgütü İktisat Sorumlusu Ebu Abdurrahman ve Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda, ''Meclis kararı olmadan ülkemizin komşu Suriye Devleti ile fiili savaş haline getirmesi”, “Devlete Karşı Savaşa Tahrik” ve “Komşu Devlete Karşı Hasmane Hareket” gibi ifadeler kullanıldı.
'YÜCE DİVAN' TALEBİ
Dilekçede yer alan şüpheli isimler hakkında soruşturma başlatılarak ilgili maddelerden yargılanmaları ve cezalandırılmaları için kamu davası açılması talep edildi. Görev yönünden yargılama gereği görüldüğü takdirde yüce divanın yargılama alanına giren suçlar açısından dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi de talep edildi.
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