Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, otobüs durağına çarptı: 4 yaralı
İzmit’te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada, otomobil sürücüsü ile durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı, yan yol üzerinde meydana geldi. Aysun İçöz (49), 41 RH 660 plakalı otomobili ile ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. İçöz'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen otomobil sürücüsü, sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada durakta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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