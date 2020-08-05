Süskind’e göre aşk!
Patrick Süskind, Aşk ve Ölüm Üzerine’de; geçmişten günümüze Batı'nın düşünce, kültür ve edebiyat dünyasının yönünü belirlemiş İlkçağ düşünürlerini, mitolojik ve kurmaca kahramanlarını ve yazarları yanına alarak aşkın izini sürüyor.
Aşk nasıl tanımlanagelmiştir? Sokrates'in
Phaidros'ta ifade ettiği gibi bir coşkunluk hali, bir tür delilik midir aşk?
Yunan düşünürün Diotima'ya söylettiği
gibi "doğurmanın, güzel içinde yaratmanın sevgisi" midir gerçekten
de?
Stendhal'in betimlediği gibi ölümle
doğal bir ilişki içinde midir? Yoksa düpedüz ahmaklık mıdır?
Süskind bu ve bunun gibi soruların
peşine düşerken bir yandan gündelik yaşantılarımızın deneyimlerine yöneltir
bakışını, diğer yandan aşkın tarihsel rotalarında gezinir.
Aşk ile ölümü uzlaştırma girişiminde
bulunan Orpheus; hayatında Eros'a yer vermeyen, bunun yerine mutlak iktidara
tutkun bir İsa figürü; aşk ölümlerini tümden romantikleştiren 19. yüzyıl
âşıkları; 21. yüzyılın hızlı âşıkları Süskind'in yazı düzleminde buluşturulur.
Aşk ve Ölüm Üzerine / Patrick Süskind / Çeviren: Şeyda Öztürk / Can Yayınları / 60 s.
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