Suudi Arabistan, Fahrizade suikastıyla ilgili suçlamaları reddetti
Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla ilgili olduğuna ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el-Cubeyr, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastı konusunda İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yönelttiği suçlamaları reddetti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cubeyr, "Görünüşe göre umutsuzluk, Zarif'i her türlü suçu Suudi Arabistan'a yüklemeye, İran'da olanların sebebi olmakla suçlamaya sevk etti" ifadelerini kullandı. Cubeyr, "Suikastları hiçbir şekilde onaylamıyoruz ve bu Suudi Arabistan'ın izlediği bir siyaset değildir" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Instagram hesabından grafiklerle yayımladığı mesajında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin Fahrizade suikastıyla açığa çıkan bir komplo çerçevesinde olduğunu iddia etmişti.
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