Suudi Arabistan'da Fransız konsolosluğuna saldırı
Suudi Arabistan'da Fransız konsolosluğunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir konsolosluk görevlisi hafif yaralanırken, saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Fransız konsolosluğuna bir kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.
Independent Türkçe'nin Suudi Devlet Televizyonu'na dayandırdığı habere göre, konsoloslukta görev yapan bir koruma hafif şekilde yaralandı.
Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı koruma ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.
FRANSA'DAKİ SALDIRI
Bugün Fransa'nın Nice kentinde de bir saldırı gerçekleşmişti.
Nice kentinin Notre Dame kilisesi yakınlarında gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlelemere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi yaralanmıştı.
Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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