Suudi Arabistan'ın boykotuna Türkiye'den dampingli yanıt
Gayriresmi olarak Türk mallarının satın alınmaması için son günlerde kendi ülkesinde boykot kampanyası yürüten Suudi Arabistan’a Türkiye'den ilk dolaylı yanıt Ticaret Bakanlığı’ndan geldi. PETKİM’in başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı, polietilen ile ilgili olarak Arabistan aleyhine damping soruşturması başlattı.
PETKİM’in başvurusu üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi mevzuatı uyarınca Suudi Arabistan Krallığı menşeli “alçak yoğunluk polietilen” ile ilgili soruşturma açılmasına karar verdi. Arabistan’dan yapılan polietilen ithalatının 2017 yılından itibaren giderek yükseldiğini saptayan Bakanlık, bu nedenle yerli üretimin fiyatlarının sürekli düştüğünü bildirdi.
YERLİ ÜRETİCİYİ ZARARA UĞRATTI
Soruşturmaya başlanırken, bakanlığın ilgili kurulu “Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir” dedi.
İthalat Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmada yerli üreticiler ve meslek kuruluşlarının 22 Kasım 2020 tarihine kadar konuyla ilgili görüşlerini iletebilecekleri bildirildi.
ARABİSTAN İLK KEZ SORUŞTURULUYOR
Ticaret Bakanlığı 2019’da tamamladığı soruşturmalar arasında Aribastan ile ilgili hiçbir karar bulunmuyor. Türkiye, 2019’da Almanya, Çin, Hindistan, Tayvan, Tayland, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Pakistan ve Vietnam hakkında haksız rekabet ile ilgili kararlar aldı.
ABD SORUŞTURMASI DA VAR
Ticaret Bakanlığı 2020 yılında da 43 ayrı soruşturma başlatırken bunların yine aynı ülkelerle ilgili olduğu görüldü. Sadece 14 Nisan’da Hırvatistan, 24 Haziran 2020’de ise ABD hakkında soruşturma açılmış olması da dikkat çekti.
ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN NEDİR?
Alçak yoğunluklu polietilen (LDPE, Low-density polyethylene) petrol kökenli bir termoplastiktir. Tümüyle esnek yarısaydam ya da opak olan ve neredeyse kırılmayan bu malzeme, poşet, sera örtüsü, mutfak eşyası ve oyuncak imalatında kullanılıyor.
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