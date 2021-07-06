Tacikistan'dan Afgan sınırına 20 bin yedek asker talimatı
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacik-Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek askerin seferber edilmesi talimatını verdi.
Taliban'ın Tacikistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşirken, Taliban saldırılarından kaçan bin 500'e yakın Afgan askeri de Tacikistan topraklarına sığınmıştı.
Toplantıda Rahman, Savunma Bakanlığı'na Tacik-Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek askerin görevlendirilmesi talimatını verdi.
Rahman başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Afganistan ve Tacik-Afgan sınırındaki durumun ele alındı. Toplantıda, sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve sınır korumanın güçlendirilmesine yönelik alınacak önlemler değerlendirildi.
Devlet sınırlarını korumak için sınır koruma kapasitesinin güçlendirilmesi ve gerekli bölgelere ek birliklerin gönderilmesi talimatı verilen toplantıda, sınır ötesi suç ve sınır ihlallerinin önlenmesi meseleleri de ele alındı.
Fotoğraf: Reuters
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