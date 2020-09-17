Tahran için 'Kovid-19'da üçüncü dalga' uyarısı

17 Eylül 2020 Perşembe, 15:47

Devlet televizyonuna konuşan Zali, Tahran'da üçüncü dalganın başladığını ifade ederek başkentin genelinde daha ciddi önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Vakaların yüksek olması nedeniyle "kırmızı bölge" kategorisinde yer alan Tahran'daki hastanelerde son 24 saatte 720 kişinin tedavi altına alındığını ve bunlardan 147'sinin yoğun bakımda olduğunu aktaran Zali, "Tahran'da hem yatırılan hem de ayakta tedavi edilen koronavirüs hastalarında artış var. Aynı şekilde hayatını kaybedenler de artıyor. Öyle görünüyor ki Tahran'da üçüncü dalga başladı." diye konuştu.

Tahran'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir noktayı teşkil ettiğini ifade eden Zali, "Sağlık alanında daha ciddi problemlerle karşılaşmamak için Tahran genelinde daha ciddi önlemlerin alınması gerekiyor." görüşlerini paylaştı.

Tahran içinde çok fazla gidiş-gelişin olduğunu kaydeden Zali, okulların yeniden açılması ve fabrikaların faaliyetlere başlaması nedeniyle toplu taşımaların daha fazla kullanılmasının da salgını yaygınlaştırdığını sözlerine ekledi.