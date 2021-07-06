Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, taksinin TEM Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle Sapanca kavşağı girişi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken sağlık görevlileri, taksi şoförü Fatih Kılıç ve araçta bulunan Irak uyruklu 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen taksinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- SBK için karar verildi
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması