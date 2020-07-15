Taksici mağduru ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
Ataşehir'de ücret konusunda tartışığı taksi sürücüsünün yumruklu saldırısına uğrayan kişi, 3 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı. Taksi sürücüsünün ise belgesi iptal edildi.
İstanbul Ataşehir’de tartıştığı müşterisini yumruklayan taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi.
Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, taksi sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra taksi ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine iki yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.
TAŞIMA BELGESİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ
Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ni (TUDES) süresiz iptal etti.
DARP EDİLEN MÜŞTERİ İBRAHİM ERKAL'IN KARDEŞİ
Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017’de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.
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