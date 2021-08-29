Taliban'dan Afganistan'daki erkek ve kız öğrenciler hakkında karar
Taliban, Afganistan'daki erkek ve kız öğrencilerin artık ayrı sınıflarda eğitim göreceğini açıkladı.
Taliban tarafından geçici olarak Yüksek Öğretim Bakanlığına atanan Abdulbaki Hakkani, ülkede erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceklerini söyledi.
Kadınların eğitim hakkı olduğunu, ancak erkeklerle aynı ortamda bulunamayacaklarını belirten Hakkani, “Bu şekilde öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sağlanacak” dedi.
MAAŞ AÇIKLAMASI
Hakkani ayrıca, üniversitelerin yakında yeniden açılacağını ve Yüksek Öğretim Bakanlığı'na bağlı öğretmen ve personel maaşlarının ödenmeye başlanacağını kaydetti.
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