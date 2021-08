Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü

Afganistan'da yeni dönemde müziğin yasaklanacağını açıklayan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi katletti. Andarabi'nin, Bağlan vilayetindeki Andarab bölgesinin Kişnabad köyünde bulunan evinden zorla çıkarılarak öldürüldüğü belirtildi.

Eski içişleri bakanı Mesud Andarabi, halk müziği sanatçısının öldürüldüğünü şu paylaşımla duyurdu:

"Taliban'ın vahşeti Andarab'da sürüyor. Bugün, bu vadiye ve halkına sadece neşe getiren halk müziği şarkıcısı Favad Andarabi'yi gaddarca öldürdüler".

Eski bakan, sanatçının bir şarkısının görüntüsünü paylaşarak, "Buradaki şarkıda dediği gibi, 'güzel vadimiz... atalarımızın toprağı' hiçbir zaman Taliban'ın zulmüne boyun eğmeyecektir” mesajını yazdı.

