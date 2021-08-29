Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü
Afganistan'da müziği yasaklama kararı alan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü. Andarabi'nin evinden sürüklenerek çıkarılıp öldürüldüğü belirtiliyor. Eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, halk müziği sanatçısının öldürüldüğünü bir paylaşımla duyurdu.
Afganistan'da yeni dönemde müziğin yasaklanacağını açıklayan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi katletti. Andarabi'nin, Bağlan vilayetindeki Andarab bölgesinin Kişnabad köyünde bulunan evinden zorla çıkarılarak öldürüldüğü belirtildi.
Eski içişleri bakanı Mesud Andarabi, halk müziği sanatçısının öldürüldüğünü şu paylaşımla duyurdu:
"Taliban'ın vahşeti Andarab'da sürüyor. Bugün, bu vadiye ve halkına sadece neşe getiren halk müziği şarkıcısı Favad Andarabi'yi gaddarca öldürdüler".
Eski bakan, sanatçının bir şarkısının görüntüsünü paylaşarak, "Buradaki şarkıda dediği gibi, 'güzel vadimiz... atalarımızın toprağı' hiçbir zaman Taliban'ın zulmüne boyun eğmeyecektir” mesajını yazdı.
Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021
MÜZİĞİ YASAKLAMIŞLARDI
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçtiğimiz hafta New York Times gazetesiyle söyleşisinde müziğin İslam'da yasak olduğunu iddia ederek kamusal alanda yasaklanacağını söylemişti. Mücahid, "Müzik İslam'da yasaktır ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz" demişti.
Bu söyleşiden önce de, Taliban'ın Afganistan Müzik Enstitüsü'ne (ANIM) saldırıp okuldaki tüm enstrümanları parçalayarak kapısına kilit vurmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.
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