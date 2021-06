Tarihte ilk kez İHA ile yakıt ikmali yapıldı!

ABD Donanmasında ilk kez drone tanker ile savaş uçağına havada yakıt ikmali yapıldı. ABD donanması tarafından yapılan açıklamada, Boeing’e ait "MQ-25 Stingray" drone'un havada bağlandığı "F/A-18 Super Hornet" savaş uçağına 147 kilogram yakıt aktardığını bildirdi.

Fueling the future: The #Navy made history June 4 conducting the first ever refueling operation between the MQ-25 T1 unmanned tanker and the F/A-18 Super Hornet.



