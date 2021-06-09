Tarihte ilk kez İHA ile yakıt ikmali yapıldı!

ABD Donanması, ilk kez insansız tanker uçağı ile savaş uçağına havada yakıt ikmali yapıldığı anları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 10:35
Tarihte ilk kez İHA ile yakıt ikmali yapıldı!
Abone Ol google-news

ABD Donanmasında ilk kez drone tanker ile savaş uçağına havada yakıt ikmali yapıldı. ABD donanması tarafından yapılan açıklamada, Boeing’e ait "MQ-25 Stingray" drone'un havada bağlandığı "F/A-18 Super Hornet" savaş uçağına 147 kilogram yakıt aktardığını bildirdi.

Fueling the future: The #Navy made history June 4 conducting the first ever refueling operation between the MQ-25 T1 unmanned tanker and the F/A-18 Super Hornet.

??: https://t.co/Nk2N3H1W0T pic.twitter.com/lleKEaTjgD

— NAVAIR (@NAVAIRNews) June 7, 2021

Habertürk'te yer alan habere göre transfer, 'Bir insansız hava aracı ile havada yapılan ilk ikmal tarih yazdı' notuyla paylaşıldı. 6 bin 800 kilograma kadar yakıt taşıyabilen ve kritik havadan yakıt ikmali ile istihbarat, gözetleme ve keşif yetenekleri sunan MQ-25A Stingray’in, dünyanın ilk operasyonel taşıyıcı tabanlı insansız uçağı olacağı belirtildi.

Öte yandan, gelecekte yakıt ikmallerinin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilmesinin neredeyse kesin olduğu ifade ediliyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler