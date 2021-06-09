Tarihte ilk kez İHA ile yakıt ikmali yapıldı!

09 Haziran 2021 Çarşamba, 10:35

ABD Donanmasında ilk kez drone tanker ile savaş uçağına havada yakıt ikmali yapıldı. ABD donanması tarafından yapılan açıklamada, Boeing’e ait "MQ-25 Stingray" drone'un havada bağlandığı "F/A-18 Super Hornet" savaş uçağına 147 kilogram yakıt aktardığını bildirdi.

Fueling the future: The #Navy made history June 4 conducting the first ever refueling operation between the MQ-25 T1 unmanned tanker and the F/A-18 Super Hornet.



??: https://t.co/Nk2N3H1W0T pic.twitter.com/lleKEaTjgD — NAVAIR (@NAVAIRNews) June 7, 2021

Habertürk'te yer alan habere göre transfer, 'Bir insansız hava aracı ile havada yapılan ilk ikmal tarih yazdı' notuyla paylaşıldı. 6 bin 800 kilograma kadar yakıt taşıyabilen ve kritik havadan yakıt ikmali ile istihbarat, gözetleme ve keşif yetenekleri sunan MQ-25A Stingray’in, dünyanın ilk operasyonel taşıyıcı tabanlı insansız uçağı olacağı belirtildi.

Öte yandan, gelecekte yakıt ikmallerinin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilmesinin neredeyse kesin olduğu ifade ediliyor.