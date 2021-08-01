Pakdemirli: Herkes müsterih olsun, hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz ne eksik teçhizatımız vardır

01 Ağustos 2021 Pazar, 00:11

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli açıklamasında "Yarın nem düşüyor, daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı. Pakdemirli "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Herkes müsterih olsun, hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz vardır ne de eksik teçhizatımız vardır" dedi.

THK TARTIŞMALARI

Bakan Pakdemirli'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

“Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39'a çıkardık.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" dedi.