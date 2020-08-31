"Tarımsal ilaçların yanlış kullanımı gıdamızı ve toprağımızı zehirliyor"

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:08

CHP’li Gök, Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın kullanılan maddelere ilişkin yaptığı açıklamayı gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanması için Meclis'e soru önergesi veren Gök, “İnsan sağlığına çok sayıda zararı bulunan bu etken madde uygulandığı tarım arazilerinde toprak verimini düşürmektedir. Bu bilgiler ışığında, 2002 – 2020 döneminde ülkemizde glisofat kullanımı kaynaklı sağlık sorunları yaşayan çiftçilerimizin sayısını yıllık temelde açıklar mısınız?” diye sordu.

Gök ayrıca, "istenmeyen bitkilerin bertaraf edilmesi için çok sayıda farklı metot bulunmasına rağmen zehirli glisofat maddesinin kullanımı devam etmektedir. Yabani otlara karşı mücadelede kullanılan bu madde obezite, astım ve kısırlık gibi çok sayıda sağlık sorununa sebep olmakta, solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde hormonal işleyişinde bozulmalara yol açmaktadır. " dedi.