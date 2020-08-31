"Tarımsal ilaçların yanlış kullanımı gıdamızı ve toprağımızı zehirliyor"
Zehirli tarım ilaçlarının Türkiye'de sıkça kullanıldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, kullanılan maddenin insanlarda hormonel bozukluğa yol açtığını ifade ederek konuyu Meclis gündemine taşıdı.
CHP’li Gök, Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın kullanılan maddelere ilişkin yaptığı açıklamayı gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanması için Meclis'e soru önergesi veren Gök, “İnsan sağlığına çok sayıda zararı bulunan bu etken madde uygulandığı tarım arazilerinde toprak verimini düşürmektedir. Bu bilgiler ışığında, 2002 – 2020 döneminde ülkemizde glisofat kullanımı kaynaklı sağlık sorunları yaşayan çiftçilerimizin sayısını yıllık temelde açıklar mısınız?” diye sordu.
Gök ayrıca, "istenmeyen bitkilerin bertaraf edilmesi için çok sayıda farklı metot bulunmasına rağmen zehirli glisofat maddesinin kullanımı devam etmektedir. Yabani otlara karşı mücadelede kullanılan bu madde obezite, astım ve kısırlık gibi çok sayıda sağlık sorununa sebep olmakta, solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde hormonal işleyişinde bozulmalara yol açmaktadır. " dedi.
Video Haberler
- 2 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri
- Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada
- Otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları böyle biçti
- Uyuyan kadının ağzına yılan girdi!
- Trafikte korku dolu anlar! Kapı bir anda açıldı
- Sahneden indirilen Melek Mosso ses kaydını paylaştı
- Lokomotif tren raylarında oturan gençlere çarptı: 1 ölü
- Okmeydanı'nda silahlı kavga
- Uyarıları hiçe saydılar! Cep telefonuyla görüntülendi
- Dünyaca ünlü sahilde 30 Ağustos coşkusu