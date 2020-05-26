Tartışma büyüyor.... Bildirici'den RTÜK'e çağrı: Ne kadar ödendi açıklayın!

26 Mayıs 2020 Salı, 15:16

RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada RTÜK üyelerinin uluslararası toplantılarda günlük 230 Avro harcırah aldıklarını belirterek “Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar”demişti.

Bildirici’nin "RTÜK’ün günlük harcırahları 230 Avro" söyleminin ardından RTÜK’ten yapılan açıklamada bu durum yalanlanmamıştı.

Faruk Bildirici, RTÜK'ten yapılan açıklamaların ardından açıklamaların ağır ifadeler içerdiğini belirterek bir açıklama daha yaptı. Bildirici, "gezilerde kamu kaynakları israf ediliyor, gereksiz harcamalar yapılıyor" dedi.

Eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin açıklaması şu şekilde;

RTÜK Başkanının demeçlerle yaptığı suçlamaların ardından dün de RTÜK’ten bana yönelik ağır ifadeler içeren bir açıklama yapıldı. Bana da bu suçlamalara yanıt verme zorunluluğu doğdu:

1- Medyaya görüşlerimi ifade ederken “Dış gezilerde RTÜK üyelerinin günlük harcırahı 230 Euro. Üyeler sürekli dış gezilere gidip birbirini ağırlıyor” demiştim. RTÜK açıklamasında 230 Euroluk harcırahlar dolaylı olarak kabul edildi ama yasal olduğu savunuldu.

Oysa günlük 230 Euro harcırahın yasalara aykırı olduğunu saptayan ben değilim. Sayıştay’ın Eylül 2019 tarihli denetim raporunda “Üst Kurul üyelerinin aylık ücret ve harcırahlarının fazla hesaplandığı görülmüştür” deniliyor.

Madem yasalara uygun o halde RTÜK’ü şeffaf davranmaya ve son bir yıl içerisinde hangi üyeye -başkan dahil- ne kadar harcırah ödendiğini açıklamaya davet ediyorum.

KAMU KAYNAKLARI İSRAF EDİLİYOR VE GEREKSİZ HARCIRAH ÖDENİYOR



2- RTÜK üyelerinin gerçekten gitmesi gereken dış gezi ve uluslararası toplantı sayısı yılda üçü beşi geçmez. Ama olur olmaz gezilere kalabalıklarla gidilerek kamu kaynakları israf ediliyor ve gereksiz harcırah ödeniyor. Benim söylediğim bu. Kaldı ki, Üst Kurul üyeleri genellikle gezilerle ilgili rapor bile hazırlamıyor, toplantıları ve raporları uzmanlara bırakıyorlar.

KKTC’DEKİ BİR GEZİ DEĞİL, ÜST KURUL OLAĞAN TOPLANTISIYDI

3- RTÜK açıklamasında “KKTC’de görevlendirildiğim ve aynı harcırahı aldığım” ifade edilmiş. KKTC’deki bir gezi değil, KKTC Yayın Yüksek Kurulu ile ortak toplantı ve Üst Kurul olağan toplantısıydı. Geçerli mazereti olmayan üyelerin Üst Kurul toplantısına katılması zorunlu olduğu için 15 Ekim 2019’da KKTC’de yapılan o toplantıda bulundum.

KKTC’nin Avrupa ülkeleriyle aynı kategoride olmaması nedeniyle günlük harcırah 161 lira 15 kuruştu. Üçüncü gün “sosyal program” adı altında gezintiye ayrıldığı için kalmadım; ikinci günü akşamı ayrıldım. Uçak, konaklama vb giderleri olarak bana toplam 1238 lira 19 kuruş ödendi.

ŞAHİN’İN ÜÇ AYRI YERDE GÖREV YAPMASININ YASAYA AYKIRI OLDUĞUNU BELİRTEN DİLEKÇE VERMİŞTİM

4- Açıklamada “üyeliğim tartışılır hale geldiği için Hollanda gezisine gidemediğim” öne sürülüyor. Oysa IBC Kongre Fuarı, 13-17 Eylül 2019 tarihindeydi, o tarihte benim üyeliğimle ilgili hiçbir tartışma yoktu. Tam tersine ben 11 Eylül 2019 tarih ve 24670 sayılı dilekçe ile Ebubekir Şahin’in üç ayrı yerde görev yapmasının yasaya aykırı olduğunu belirten dilekçe vermiştim. Üyeliğimin düşürülmesiyle ilgili karar ise 31 Ekim 2019 tarihindedir.

5- Hollanda gezisiyle ilgili karar RTÜK’te görev başlamamın hemen ardından (23 Temmuz 2019) alınmış, Başkan ve diğer üyelerin ısrarı nedeniyle geziye gitmeyi kabul etmiştim. Uluslararası Yayıncılık Kongresi ve Fuarı (IBC 2019) ilginç olabilirdi benim için.

Önce sadece dört üyenin gitmesi söz konusuydu. Fakat sonra başkaları da katılmak isteyince karar değişti; 13-17 Eylül 2019 tarihlerinde beş gün sürecek fuar gezisi iki döneme bölündü. 12-16 Eylül 2019 tarihlerinde başkan ve iki üye, 15-19 Eylül 2019 tarihlerinde dört üyenin gitmesine karar verildi.

İki üye de o tarihlerde başka gezi olduğu için bu gezinin dışında kaldı. Başkanın koruma polisi ile altı uzmanın da katılacağı bu gezide Üst Kurul üyelerine yol dahil 5’er gün harcırah verilmesi, ulaşım ve konaklama giderlerinin tamamının da ödenmesi kararlaştırıldı. Gezilerin bu şekilde kullanılması beni rahatsız etti, o nedenle gitmekten kendim vazgeçtim. Harcırah dahil 7.353 TL olan “gezi avansı”nı iade ettim, uçak biletinin bedelini de kendim ödedim. 14 kişiyle çıkılan Hollanda gezisi RTÜK yönetiminin dış gezileri nasıl kullandığının SKANDAL niteliğindeki örneğidir.

ISRARLARINA RAĞMEN KABUL ETMEDİM

6- RTÜK’te bulunduğum süre içerisinde kararlaştırılan Macaristan, Mısır, Fransa, Japonya başta olmak üzere çok sayıda geziye katılmayı da ısrarlarına rağmen kabul etmedim.

MEDYA ETİĞİNİ İŞLERİNE GELDİĞİ GİBİ ANLADIKLARI ANLAŞILIYOR



7- “Medya etiği”nden bahsediyorlar ama daha dokuz gün önce 17 Mayıs’ta RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Milliyet’e beni suçlayıcı ifadeler de kullandığı bir demeç verdi; bu demeç gazeteci Ali Eyüboğlu tarafından bana hiçbir soru sorulmadan aynen yayımlandı. Bununla da kalmadı, Ali Eyüboğlu kendisine gönderdiğim iki cümlelik cevabımı bile köşesinde kullanmadı. Medya etiğini işlerine geldiği gibi anladıkları anlaşılıyor.

Ayrıca RTÜK’ün web sayfasında eski üyeler arasında bile adımı anmazken açıklamada benden “eski bir RTÜK üyesi” diye bahsedilmesi de ayrı bir garabettir.