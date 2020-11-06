Tartışma yaratacak atama
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü, Bakanlık kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürlüğüne atandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kamuda 'liyakat ve ehliyet' tartışmasına konu olacak yeni bir atama kararına imza attı.
Kocaeli'de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Kamil Tüylüoğlu, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı kadrosundan istifa ederek ayrılmıştı. Tüylüoğlu, 30 Ekim Cuma günü Bakanlık tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü olarak atandı. Atamanın kendisine tebliği sonrası Kamil Tüylüoğlu, makama giderek yeni görevine başladı.
1978 Rize Çayeli doğumlu Tüylüoğlu, 2010 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kocaeli Devlet Hastanesi’nde devlet memuru olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla SEKA Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak çalıştı.
AKP'DEN 'HAYIRLI OLSUN'
Görevine başlayan Tüylüoğlu'na AKP'den de 'hayırlı olsun' ziyareti geldi. AKP Körfez İlçe Teşkılatı, Tüylüoğlu'na makamında yapılan ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.
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