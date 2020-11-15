Taşocağı projesine tepki
Rize Masası ve İkizdere Dernekler Federasyonu çağrısıyla Kadıköy İskele’de bir araya gelen çevreciler, biyolojik çeşitlilik açısından koruma altında olan Rize’deki İşkencedere Vadisi’ne Cengiz İnşaat tarafından başlatılan taşocağı projesine tepki gösterdi.
Basın açıklamasına sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri destek verdi. Grup adına açıklama yapan Rize Masası Başkanı Necati Ekşi, Cevizlik köyü ile Gürdere köyü arasında kurulacak taşocağı ve kırma eleme tesisinin köylülerin geçim kaynaklarını ve yaşam alanlarını ortadan kaldıracağını belirtti. Ekşi, “Karadeniz su kaynakları açısından zengin gözükse de yapılması planlanan taşocakları ile yerüstü ve yeraltı su kaynakları yok edilecektir. İskencedere Vadisi’nde bulunan Cevizli, Gürdere ve çevre köylerden Şimşirli köylülerimiz, su kaynaklarını kaybetmiş olacaktır. İkizdere taşocağı olmasın. Bütün İkizdereliler ve doğaseverler yan yana gelelim, bu yıkımı durduralım” çağrısında bulundu.
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