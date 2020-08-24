'Tayyip Bey ona çok borçlu': 1000 daireli AKP'li gündem oldu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AKP'li eski bir milletvekilinin Başakşehir'de bine yakın dairesi olduğunu duyduğunu söyledi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Türkkan, sohbette AKP’li eski bir milletvekilinin Başakşehir’de bine yakın dairesi, AVM’si ve benzinlikleri olduğundan bahsedildiğini aktardı.
Paylaşımın ardından sözkonusu AKP'linin kimliği merak konusu oldu.
Türkkan'ın ifadeleri şöyle:
"Geçenlerde bir sohbete tanıklık ettim. Ak Partili eski bir milletvekilinin Başakşehir'de AVM, benzinlikler ve bine yakın dairesi olduğundan bahsettiler. Savunma ise dudak uçuklattı: “O, Akbil davasında günlerce işkence görmesine rağmen ağzını açmadı, Tayyip Bey ona çok borçlu."
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