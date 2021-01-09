TBB Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na başvurular sürüyor

09 Ocak 2021 Cumartesi, 18:27

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB'nin düzenlediği, “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” için başvurular 31 Ocak’a kadar sürüyor. Yarışmada başarılı bulunan projelere toplam 4 milyon 800 bin TL ödül dağıtılacak.

Tüm belediyelerin katılımına açık olan yarışma ile belediyeler tarafından kentsel sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilen projelerin desteklenmesi, şehirlerdeki kentsel çevre ve yaşam kalitesinin artırılarak beraberinde kent ekonomilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çevresel değerleri koruyacak, kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanacak, iklim değişikliğine adapte olarak riskleri azaltacak, oluşturulacak politikalar ile kentlerde yaşayanları sosyal ve ekonomik olarak destekleyecek, katılımcılığı artıracak, sürdürülebilir altyapı yatırımlarını sağlayacak (içme ve atık su, kentsel ulaşım, enerji ve binalarda enerji verimliliği, katı atık yönetimi ve diğer müdahale alanlarında) bileşenleri içerisinde bulunduran fikir ve projeler yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacak.

6 AYRI KATEGORİDE ÖDÜL DAĞITILACAK

“Çevrenin Geliştirilmesi”, “İçme suyu ve Atık Yönetimi”, “Arazi Kullanımı”, “Ulaşım”, “Enerji Verimliliği” ve “İklim Değişikliği” başlıklarından oluşan ödül kategorilerinde yarışacak olan projeler, jüri tarafından iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecek. Her kategoride seçilen üç projenin her biri 100 bin TL ödülü almaya hak kazanacak.

İkinci aşamada ise yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan her kategorideki bir belediye ayrıca ödüllendirilecek. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecek. Kategori başına 500 bin TL ödül verilecek ikinci aşama 2022 yılı ocak ayında sonuçlandırılacak.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak ve başvuru yapmak için 'http://yesilsehir.tbb.gov.tr/' adresi ziyaret edilebiliyor.