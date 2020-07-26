TBB'den Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'dadaki ilk cuma hutbesindeki “Vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerinin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB), Erbaş hakkında istifa çağrısında bulundu. İstifa çağrısında "Diyanet İşleri Başkanı'nın, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2020 Pazar, 15:28
Abone Ol google-news

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mustafa Kemal Atatürk, Padişahın mülkü sayılan ülkede, O'nun kulu olarak yaşayan insanlarımızı yaptığı devrimlerle özgür  yurttaşlar  haline getiren kurucu liderdir.  

Diyanet İşleri Başkanı'nın, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı, gizli ajandasına dayalı  sözler sarf etmesi asla kabul edilemez.

Layık olmadıkları halde bu tür makamları işgal edenlerin kutsal din duygularını gizli ajandaları dogrultusunda kullanmalarının hiç kuşkusuz başka örnekleri de olmuştur. 

Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saldırılar  yapanları tarih affetmeyecektir. 

TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanını,  Atatürk’ü kastederek söylediği  kabul edilemez  sözleri sebebiyle kınıyor, Türk Milletinden  acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu."


Video Haberler