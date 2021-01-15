TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan "aşı" açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini de aradığını belirterek, Ankara'ya döndükten sonra gelecek hafta aşı olmayı planladığını söyledi.
TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin aşıyla ilgili sorusuna, "Sayın Fahrettin Koca akşam beni de aradı. İnşallah Ankara'ya döndükten sonra önümüzdeki hafta planlayacağız" yanıtı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve siyasi parti genel başkanlarının aşı olmasının faydalı olacağını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:
"Aşı konusunda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada uyandırılmaya çalışılan biraz kafa karışıklıkları, tereddütler var, bunlar aslında doğru değil. Hem uzmanlarımız bunu açıklıyorlar, yapılan bütün çalışmalar gösteriyor ki koruyuculuk bakımından, salgının etkisini azaltma bakımından büyük faydaları olduğuna dair tespitler var. Çok az bir fayda olmuş olsa bile bunu bile dikkate almamız lazım. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hepimiz görüyoruz, (aşının) faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Ha bu az mıdır, çok mudur onu zaman içerisinde göreceğiz. Zararı var mı? 'Zararı yok diyor' uzmanlarımız, doktorlarımız da söylüyor. Bunu bizzat fiilen göstermek için herkes bu konuda adım atmalı. Vatandaşlarımızı bu konuda yönlendirme, teşvik için bunun faydası olacağını düşünüyorum."
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