TCMB'nin açıkladı döviz mevduatları rekor seviyeye ulaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre yılın son haftasında döviz mevduatları 235 milyar doları aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. 2020 yılında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 41,3 milyar dolar artış kaydetti. Böylelikle yıllık bazda veri setinin en yüksek artışı görüldü. Salgın yılında yurt içi yerleşikler Döviz mevduatlarını 41,3 milyar dolar artırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) veri setine göre 2020'nin son haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 854 milyon artışla 235,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle döviz mevduatları yeni rekor seviyesine ulaştı.
Veriler 2020 yılında döviz mevduatlarının 41,3 milyar artış kaydettiğini gösterdi. Bu rakam TCMB'nin 2012'den başlayan veri seti içerisindeki yıllık bazda en yüksek artış olarak kaydedildi. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 2016'da 10 milyar dolar gerileme kaydetmişti. 2018'de de gerileme izlenen döviz mevduatlarında 2019 yılında 32,6 milyar dolarlık yükseliş görülmüştü.
Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarını artırmasını takiben ekonomi yönetimi de 2021'de risk priminin gerilemesi ve enflasyon beklentilerindeki düzelmeye dayanarak ters dolarizasyon ortamının oluşması beklentilerini dile getirmişti.
TCMB Başkanı Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası sunumunda "Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşü sağlayacak şekilde oluşturulacaktır. Fiyat istikrarını ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters dolarizasyonu başlatacaklarını düşünüyoruz. Kritik olan hanehalklarının tasarruflarını daha fazla TL varlıklarına yatırması, bura da görev bize düşüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: bloomberght.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
- Onlar da torpile şaştı
Video Haberler
- Gana parlamentosundaki kavgaya ordu müdahale etti
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
- Onlar da torpile şaştı