TCMB'nin açıkladı döviz mevduatları rekor seviyeye ulaştı

07 Ocak 2021 Perşembe, 15:23













Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) veri setine göre 2020'nin son haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 854 milyon artışla 235,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle döviz mevduatları yeni rekor seviyesine ulaştı.

Veriler 2020 yılında döviz mevduatlarının 41,3 milyar artış kaydettiğini gösterdi. Bu rakam TCMB'nin 2012'den başlayan veri seti içerisindeki yıllık bazda en yüksek artış olarak kaydedildi. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 2016'da 10 milyar dolar gerileme kaydetmişti. 2018'de de gerileme izlenen döviz mevduatlarında 2019 yılında 32,6 milyar dolarlık yükseliş görülmüştü.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarını artırmasını takiben ekonomi yönetimi de 2021'de risk priminin gerilemesi ve enflasyon beklentilerindeki düzelmeye dayanarak ters dolarizasyon ortamının oluşması beklentilerini dile getirmişti.

TCMB Başkanı Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası sunumunda "Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşü sağlayacak şekilde oluşturulacaktır. Fiyat istikrarını ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters dolarizasyonu başlatacaklarını düşünüyoruz. Kritik olan hanehalklarının tasarruflarını daha fazla TL varlıklarına yatırması, bura da görev bize düşüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: bloomberght.