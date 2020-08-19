Tecavüz zanlısı Musa Orhan'ın bozkurt işaretli fotoğrafına MHP'den tepki

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:16

İ.E.'ye tecavüz ederek intiharına yol açan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafın HaberTürk kanalında gösterilmesine MHP’den tepki geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, tecavüzcünün bozkurt işaretiyle ekrana verilmesine tepki göstererek, "Dönem dönem camiamıza karşı gizli niyetler barındıran yayınlara imza atan HaberTürk TV’yi kınıyor, tertemiz Türk Milliyetçiliğini topluma kötü gösterme maksadından vazgeçmesini kanal yönetimine tavsiye ediyoruz" dedi

HABERTÜRK PROGRAMCISI ÖZÜR DİLEDİ

Batman’da İpek Er adlı genç kadına 20 gün boyunca tecavüz eden ve şiddet uygulayan, Er’in hayatını sonlandırmasına neden olan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafın basında yer alması MHP’nin tepkisini çekti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Haber Türk’ün kasıtlı olarak bozkurtlu fotoğrafı kullandığını iddia ederek, “HaberTürk TV, tecavüz zanlısı olan şahsın bozkurt işareti yaparken çekilmiş fotoğraflarını özellikle servis ederek iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermektedir. Dönem dönem camiamıza karşı gizli niyetler barındıran yayınlara imza atan HaberTürk TV’yi kınıyor, tertemiz Türk Milliyetçiliğini topluma kötü gösterme maksadından vazgeçmesini kanal yönetimine tavsiye ediyoruz” paylaşımını yaptı.

HaberTürk programcısı Mehmet Akif Ersoy ise “Hadise benim yayınımda gerçekleşti… bozkurt işareti sadece ülkücülerin değil tüm Türk dünyasının sembolleşmiş değerlerindendir. Bu nedenle işaretin bir suç haberinde kullanılmasının yanlışlığını kabul ediyor, haklı olarak incinen herkese üzüntülerimi ifade ediyorum” diyerek özür diledi.