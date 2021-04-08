Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor: "Tedirginiz, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor"

08 Nisan 2021 Perşembe, 07:14

İçki satışlarına kısıtlamalar nedeniyle zor durumda olan tekel bayileri bir yandan da dinci yapılanmaların tacizlerine maruz kalıyor.

Sabah dükkanını açan bayiler, kapı eşiğinde posta yolu ile gönderilen 'cami' imzalı veya isimsiz mektuplarla karşılaşıyor. Mektuplarda "İçki alan, satan, özendirenlere lanet edilmiştir", "İçkiden sakınınız, içki kötülüklerin anası ve anahtarıdır", "İçki ile iman aynı kalpte durmaz" gibi ifadeler yer alıyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "tebliğ" yaptıklarını iddia ederek bayilerine gelen sözkonusu gruplardan birinin ve sonrasında yaşananların görüntüsünü paylaştı.





Görüntüde sarıklı ve cübbeli şahıs "Allah'ın ayetini ve hadis okuyup gideceğim, siyaset yapmıyorum" diyor. Bayinin işletmecisi ise şahsın konuşma yapmasına müsaade etmeyerek "Rica edeceğim benim dükkanımda yapmanı istemiyorum. Çocuklara tecavüz edilen Ensar Vakfı falan var. Oralar gidin oralarda okuyun o duaları çok daha hayır işlersiniz" diyerek ifadelerini kullanıyor.

"TEDİRGİNİZ"

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Özgür Aybaş, bu tarz mektupların 1 yıldır geldiğini ancak son dönemde sıklaşmaya başladığını belirtti. Önceleri Konya merkezli olarak sürekli mektup gönderildiğini söyleyen Aybaş, konuyu CHP'li Veli Ağbaba'nın gündeme taşıması sonrası gönderimlerin kesildiğini ancak daha sonra farklı illerden yeniden başladığını aktardı. Mektupların bu kez içeriğinin değiştiğini belirten Aybaş "Daha önce hadislerden bahsediliyordu. Bizim platformun logosunu kullanarak bunu yapıyorlardı. Şimdi gönderenler 'cami' diye yazıyor. Kocaeli'de, İstanbul'da, Karaman'da, Antalya'da, İzmir'deki tekel bayilerimize bu tarz kişiler geliyor. 'Bu işi yapmayın', 'Bu iş Allah tarafından lanetlenmiştir', bu tarz tehditvari, üstü kapalı ifadelerle... Bunu da sırıtarak yapıyorlar. Meslektaşlarımız bunları tersliyor. Ancak son dönemde bu ziyaretler sıklaştı." dedi.

Karşılarında bir muhattap bulamadıkları için konuyu adli makamlara da taşıyamadıklarını dile getiren Aybaş, "Menzilciler mi Süleymancılar mı İsmailağacılar mı kim oldukları belli değil. Avukatlarla görüştük, 'bundan takipsizlik kararı çıkar' diyorlar. Tedirginiz. Birşeyler yapılmaya çalışılıyor. Zaten dükkanlarımız kapalı, haftasonları satış yapamıyoruz. Bir de bunların baskısı esnafı bunalım derecesine getirdi." diye konuştu.



