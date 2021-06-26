Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin çocuk gelişimi dalındaki kadro ilanına ‘politika’ şartı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde 23 Haziran’da farklı fakültelerde doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrosu için toplam 39 kadro ilanı verildi. İlanların birçoğunun şartları arasında özel bir alana işaret edilmesi dikkat çekti. Özellikle çocuk gelişimi ana bilim dalında açılan doçentlik kadrosu ilanının kişiye özel hazırlandığı öne sürüldü.

ÖZEL ŞARTLAR YASAKLANMIŞTI



İlanın şartları arasında, “temel eğitim sosyal bilgiler eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak” yer aldı. Devamında da “biyografilerle değerler ve politika eğitimi konularında çalışmaları olmak” şartının yer alması dikkat çekti. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 9 Mart’ta yayımladığı yönetmelikle kişiye özel şartlar yasaklanmıştı.