Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin çocuk gelişimi dalındaki kadro ilanına ‘politika’ şartı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri bölümü, çocuk gelişimi ana bilim dalında açılan doçentlik kadrosunun kişiye özel hazırlandığı öne sürüldü.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde 23 Haziran’da farklı fakültelerde doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrosu için toplam 39 kadro ilanı verildi. İlanların birçoğunun şartları arasında özel bir alana işaret edilmesi dikkat çekti. Özellikle çocuk gelişimi ana bilim dalında açılan doçentlik kadrosu ilanının kişiye özel hazırlandığı öne sürüldü.
ÖZEL ŞARTLAR YASAKLANMIŞTI
İlanın şartları arasında, “temel eğitim sosyal bilgiler eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak” yer aldı. Devamında da “biyografilerle değerler ve politika eğitimi konularında çalışmaları olmak” şartının yer alması dikkat çekti. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 9 Mart’ta yayımladığı yönetmelikle kişiye özel şartlar yasaklanmıştı.
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