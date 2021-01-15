Temel Karamollaoğlu'ndan aşı davetiyesine yanıt

15 Ocak 2021 Cuma, 18:02

Karamollaoğlu'nun twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olmaya davet etti; nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim."