Temel Karamollaoğlu'ndan aşı davetiyesine yanıt
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önümüzdeki hafta içi aşı olacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aşı olması için arandığını belirten Karamollaoğlu, "Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim" dedi.
Karamollaoğlu'nun twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olmaya davet etti; nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim."
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