'Tenet', 53 milyon dolar hasılat elde etti
Gişe verileri belirlenecek bir tarihe kadar açıklanmayacağı belirtilen "Tenet" filmi, Box Office verilerine göre 53 milyon dolar hasılat elde etti. 41 ülkede seyirciyle buluşan film, bu hafta sonu İngiltere'de 7.1 milyon dolar gişe sayısına ulaştı.
ABD dışındaki ülkelerde 26 Ağustos'ta vizyona giren "Tenet"in gişe rakamlarının paylaşılmayacağı açıklansa da Box Office verilerine göre, film 53 milyon dolar hasılat elde etti.
NTV'nin aktardığı habere göre, 26 Ağustos'ta ABD'den önce başka ülkelerde vizyona giren Christopher Nolan'ın yeni filmi "Tenet"in; elde ettiği hasılat, seyirci sayısı gibi gişe verilerinin sonradan belirlenecek bir tarihe kadar paylaşılmayacağı açıklandı.
Warner Bros. Türkiye'nin konuya dair bilgilendirme metninde "Türkiye dahil filmin 26 Ağustos tarihinde vizyona gireceği tüm ülkelerde geçerli olmak üzere; 'Tenet' filmine ait ön gösterim, haftasonu, haftalık, vb. gişe verileri açıklanmayacaktır. Filme ait gişe verileri Warner Bros. Int’l açıklamasının ardından daha ileri bir tarihte paylaşılacaktır" denildi.
Buna rağmen Box Office verilerine göre film, 53 milyon dolar gişe rakamı elde etti. 41 ülkede seyirciyle buluşan film, bu hafta sonu İngiltere'de 7.1 milyon dolar, Fransa'da 6.7 milyon dolar, Kore'de 5.1 milyon dolar, Almanya'da ise 4.2 milyon dolar gişe rakamına ulaştı.
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