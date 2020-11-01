TEOG birincisi Arda depremde hayatını kaybetti

01 Kasım 2020 Pazar, 16:44

İzmir depremi, Tuncel'inin Çemişgezek ilçesine bağlı Sınsor köyünden TEOG'da Türkiye derecesi yaparak, İzmir'e okumaya gelen Arda Baran Demir'i de aldı.

6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan birinin altından cansız bedeni çıkarılan 17 yaşındaki Demir'in ardında başarısı ve hayalleri kaldı.

Derece yaparak özel bir koleji bursu kazanan ve okumak için İzmir'e gelen Arda Baran'ın hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Arda Baran Demir'in TEOG birincisi olduğunun altını çizdi. Ali Mustafa Çelik, "Teog sınavında 120 sorudan 119 soruyu doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan ve bize büyük bir gurur yaşatan Tunceli Çemişgezek Payamdüzü köyünden 17 yaşındaki Arda Baran Demir, İzmir depreminde ne yazık ki hayatını kaybetti. Hepimizi derin acıya boğan Arda canımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" şeklinde konuştu.