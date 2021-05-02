Tepki çeken TFF 1. Lig maçı hakkında soruşturma başlatıldı

02 Mayıs 2021 Pazar, 14:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un dün, 3-0 galip geldiği Aydeniz Et Balıkesirspor maçının oynandığı stadyum çevresinde oluşan kalabalık ve stada giren Adana Demirspor taraftarları hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Maçı, Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri ve bazı belediye başkanları tribünden izlemişti.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, ligin 33'üncü haftasında Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor arasında oynanan maçta tam kapanma kuralını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı duyuruldu.

ANKA'dan Ali Güreli'nin haberine göre açıklamada, "Adana Demirspor- Balıkesirspor karşılaşmasında stadyumda ve stadyum çevresinde görülen taraftar yoğunluğuna dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Koronavirüsle mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri ve bazı belediye başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişinin, maçı stadyuma giderek izlemesi ve bunun sosyal medya hesaplarından yayınlanması ise "Kanunları uygulaması gerekenler, kanunları çiğneyenlerle beraber maç seyrediyorlar" şeklinde tepkilere neden oldu.